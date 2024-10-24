سياسة | دولي

بوتين: الشرق الأوسط “على شفير حرب شاملة” ودرجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير

24 - أكتوبر - 2024

بوتين خلال قمة بريكس في قازان في 24 أكتوبر 2024- ا ف ب

حجم الخط
4

قازان: حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن الشرق الأوسط بات على “شفير حرب شاملة”، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال بوتين، في خطابه أمام قمة بريكس في قازان بروسيا: “لقد امتدّ القتال إلى لبنان. وتأثرت دول أخرى في المنطقة أيضاً. درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير. كل هذا يشبه ردود فعل متسلسلة، ويضع الشرق الأوسط بأسره على شفير حرب شاملة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Adam Said:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 10:19 ص

    أصلا من مصلحة بوتين والصين ان تتورط امريكا في الشرق الاوسط عسكريا وان تعزز صورة الولايات المتحدة كعدو للعالم العربي والإسلامي.

    رد
  2. يقول ابوعمر:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 10:24 ص

    ايـــــــــــــــــــــــــران باذن الله وقوته ستزيل وتمحي الكيان اللقيط…ايران فضلها الرب على العرب المسلمين لتحرير فلسطين وتطهير الارض من الخنازير الصهاينة واسترجاع الارض الفلسطينية وتطهيرها بشكل نهائي بعد اثبات عمالة وخيانة العربان الحاكمة……الله الله على ايران التي استبدل الله بها العرب كل العرب بايران …

    رد
  3. يقول سمير:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 10:40 ص

    الطيور على أشكالها تقع، مجموعة البريكس هي مجموعة حكومية دولية من الاقتصادات الناشئة تضم البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وروسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة. هذه الدول ليس لها علاقة مع القارة الأوروبية والأمريكية الشمالية. يحاول بوتين استغلالها

    رد
  4. يقول Maxwell ruub Goldfinger Levy Cohen:
    أكتوبر 24, 2024 الساعة 2:38 م

    يتلاعب بوتين بالكلمات والجمل لخداع المجتمع الدولي، وخاصة حلفائه، بأن روسيا ضحية لحملة إمبريالية غربية. لم يُدن بوتين قط الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أو لبنان، ولم يدافع عن المجال الجوي السوري ضد الهجمات الجوية، ولم يفعل ذلك. بيع صواريخ إس 500 لإيران وفقًا لبروتوكولات الدفاع المشتركة…. بوتين أجبر إيران على تقليل وجودها في سوريا للاستيلاء على موارد الشعب السوري… بوتين لا يختلف عن أعدائه الغربيين، نفس الفيروس، نفس الشيء سرطان

    رد

أخبار ذات صلة

مفاجأتان غير سارتين لتل أبيب من واشنطن وبرلين.. وإسرائيليون: تصريح ترامب انتصار للحوثيين
منذ 15 ساعة
أكاديمي إسرائيلي: شرطان لقبول تل أبيب باتفاق نووي أمريكي إيراني 
1 - مايو - 2025
لماذا يتهم أنصار ترامب عملاء الموساد ودعاة الحرب بمحاولة تخريب المحادثات مع إيران؟
29 - أبريل - 2025
إيران تتهم إسرائيل بالسعي “لتقويض” المباحثات النووية مع الولايات المتحدة
21 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية