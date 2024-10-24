بوتين: الشرق الأوسط “على شفير حرب شاملة” ودرجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير

بوتين خلال قمة بريكس في قازان في 24 أكتوبر 2024- ا ف ب

قازان: حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن الشرق الأوسط بات على “شفير حرب شاملة”، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وقال بوتين، في خطابه أمام قمة بريكس في قازان بروسيا: “لقد امتدّ القتال إلى لبنان. وتأثرت دول أخرى في المنطقة أيضاً. درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير. كل هذا يشبه ردود فعل متسلسلة، ويضع الشرق الأوسط بأسره على شفير حرب شاملة”.

(أ ف ب)