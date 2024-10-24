بوتين: الشرق الأوسط “على شفير حرب شاملة” ودرجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير

قازان: حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من أن الشرق الأوسط بات على “شفير حرب شاملة”، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
وقال بوتين، في خطابه أمام قمة بريكس في قازان بروسيا: “لقد امتدّ القتال إلى لبنان. وتأثرت دول أخرى في المنطقة أيضاً. درجة المواجهة بين إسرائيل وإيران ارتفعت بشكل كبير. كل هذا يشبه ردود فعل متسلسلة، ويضع الشرق الأوسط بأسره على شفير حرب شاملة”.
(أ ف ب)
أصلا من مصلحة بوتين والصين ان تتورط امريكا في الشرق الاوسط عسكريا وان تعزز صورة الولايات المتحدة كعدو للعالم العربي والإسلامي.
ايـــــــــــــــــــــــــران باذن الله وقوته ستزيل وتمحي الكيان اللقيط…ايران فضلها الرب على العرب المسلمين لتحرير فلسطين وتطهير الارض من الخنازير الصهاينة واسترجاع الارض الفلسطينية وتطهيرها بشكل نهائي بعد اثبات عمالة وخيانة العربان الحاكمة……الله الله على ايران التي استبدل الله بها العرب كل العرب بايران …
الطيور على أشكالها تقع، مجموعة البريكس هي مجموعة حكومية دولية من الاقتصادات الناشئة تضم البرازيل والصين ومصر وإثيوبيا والهند وإيران وروسيا وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة. هذه الدول ليس لها علاقة مع القارة الأوروبية والأمريكية الشمالية. يحاول بوتين استغلالها
يتلاعب بوتين بالكلمات والجمل لخداع المجتمع الدولي، وخاصة حلفائه، بأن روسيا ضحية لحملة إمبريالية غربية. لم يُدن بوتين قط الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة أو لبنان، ولم يدافع عن المجال الجوي السوري ضد الهجمات الجوية، ولم يفعل ذلك. بيع صواريخ إس 500 لإيران وفقًا لبروتوكولات الدفاع المشتركة…. بوتين أجبر إيران على تقليل وجودها في سوريا للاستيلاء على موارد الشعب السوري… بوتين لا يختلف عن أعدائه الغربيين، نفس الفيروس، نفس الشيء سرطان