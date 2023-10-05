بوتين: العثور على أجزاء عبوة ناسفة يدوية بجثامين حادث مقتل بريغوجين

موسكو: بعد حوالي ستة أسابيع على وفاة زعيم مجموعة فاغنر الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، والتي أثارت شبهات باحتمال تورط الكرملين، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حادث تحطم طائرة بريغوجين للمرة الأولى.

وقال بوتين في منتجع سوتشي على البحر الأسود الروسي اليوم الخميس حيث كان يحضر منتدى نادي النقاش الدولي “فالداي” إنه “تم العثور على أجزاء عبوة ناسفة يدوية في جثامين أولئك القتلى في تحطم الطائرة”.

وقال مستشهدا بمحققين إنه “لا يوجد تأثير خارجي على الطائرة، لقد تم بالفعل تأكيد هذه الحقيقة”.

ولم يتسن التحقق من هذا الزعم بشكل مستقل، وحتى الآن لم يعلق المحققون على سبب تحطم الطائرة.

ويشتبه مراقبون دوليون في أن الكرملين يقف وراء الحادث الذي أسفر عن مقتل بريغوجين في 23 آب/ أغسطس، ردا على تمرد مسلح لقوات فاغنر.

ونفي الكرملين أي تورط في ذلك.

(د ب أ)