سياسة | دولي | روسيا

بوتين: أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد

منذ ساعة واحدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو حزيران.

وأضاف بوتين أن كييف خسرت أيضا 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة.

واتهم بوتين اليوم، الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة كيفية التصرف.

وخاطب بوتين الولايات المتحدة خلال كلمته السنوية في اجتماع نادي فالداي للحوار المنعقد في سوتشي قائلا “طوال الوقت نسمع، عليك أن، ولا بد لك من‘ و، نحذرك بجدية. من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم”.
وقال بوتين، إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة وإنها مستعدة “للتعاون البناء”، بينما نسي الغرب معنى المساومة ويصور أي دولة تقف ضده عدوا. وضرب بالصين والهند والدول العربية مثالا على ذلك.
(وكالات)

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  1. يقول الاسترداد العثماني:
    أكتوبر 5, 2023 الساعة 4:50 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بوتين فخر الأمم

    رد

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