بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد “فشل”

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم الأوكراني المضاد “فشل”، وذلك خلال استضافته لنظيره وحليفه المقرب رئيس روسيا البيضا ألكسندر لوكاشينكو في سان بطرسبرغ اليوم الأحد.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن لوكاشينكو قوله: “لا يوجد هجوم مضاد”.

ورد بوتين قائلا: “إنه يوجد، لكنه فشل”.

وبدأت أوكرانيا هجومها المضاد الذي طال انتظاره الشهر الماضي، لكنها لم تحقق حتى الآن سوى مكاسب صغيرة أمام القوات الروسية المتحصنة التي تسيطر على أكثر من سدس أراضيها بعد ما يقرب من 17 شهرا من الحرب.

وقال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يوم الثلاثاء، إن الهجوم الأوكراني “أبعد ما يكون عن الفشل” لكنه سيكون طويلا وصعبا ودمويا.

ونقلت قناة على تطبيق تيليغرام عن لوكاشينكو قوله بنبرة مازحة، إن مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الذين يدربون قوات روسيا البيضاء حاليا، حريصون على عبور الحدود إلى بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي.

وقال لوكاشينكو بحسب القناة: “بدأ رجال فاغنر يضغطون علينا، يريدون الذهاب غربا. دعنا نذهب في رحلة إلى وارسو وزوسوف”.

ولم يكن هناك ما يشير إلى أن الفكرة كانت تروق للوكاشينكو بجدية.

(رويترز)