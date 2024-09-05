بوتين: “الهدف الرئيسي” لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية

موسكو- كييف: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس إنّ “الهدف الرئيسي” لروسيا هو السيطرة على منطقة دونباس الأوكرانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجيش الروسي يدفع القوات الأوكرانية إلى التراجع من منطقة كورسك.

وقال بوتين أمام منتدى اقتصادي في الشرق الأقصى الروسي “كان هدف العدو (من مهاجمة منطقة كورسك الروسية) إثارة التوتر لدينا وجعلنا مضطرّين لإعادة نشر قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف هجومنا في المناطق الرئيسية، خصوصا في دونباس التي يمثّل تحريرها أولويتنا”.

وأضاف “نجحت قواتنا المسلّحة في تثبيت الوضع ودفع الجيش الأوكراني إلى التراجع تدريجا” من منطقة كورسك الروسية.

ومن جهة أخرى، قالت القوات الجوية الأوكرانية الخميس إنها أسقطت 60 من أصل 78 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية.

وأضافت في بيان عبر تطبيق تيليغرام أن روسيا استخدمت أيضا في هجومها صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم.

(وكالات)