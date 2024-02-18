سياسة | دولي | روسيا

بوتين: الوضع في أوكرانيا “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لروسيا

منذ 18 دقيقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معلقا على المقابلة التي أجراها معه الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، إن الوضع حول أوكرانيا هو مسألة حياة أو موت بالنسبة لروسيا، في حين أن الغرب لا يهتم كثيرا.

وأدلى بوتين بهذه التصريحات في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين من هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الروسية، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين إنه من المهم أن نوضح للمشاهدين الروس والأجانب مدى الأهمية التي توليها روسيا “لكل ما يحدث في الاتجاه الأوكراني”.

وأضاف بوتين “بالنسبة لهم (الغرب) يتعلق الأمر بتحسين موقفهم التكتيكي، ولكن بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بمصيرنا، إنها مسألة حياة أو موت. أردت من الأشخاص الذين يستمعون إلى هذه (المقابلة مع كارلسون) أن يدركوا ذلك الأمر”.

وتابع بوتين “ليس لي أن أحكم بما إذا كان ذلك قد حقق الهدف أم لا”.

وأجرى كارلسون المقابلة مع الرئيس الروسي، في موسكو يوم الثلاثاء الماضي. وتم نشر المقابلة على الموقع الالكتروني لكارلسون ومنصة التواصل الاجتماعي “إكس”، تويتر سابقا.

(د ب أ)

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