بوتين بابتسامة ساخرة: روسيا تدعم كاملا هاريس في الانتخابات الأمريكية

فلاديفوستوك: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس في تعليق ساخر على ما يبدو، إن روسيا ترغب في فوز كاملا هاريس بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى ما وصفها بضحكتها “المُعدية” كسبب لتفضيلها على منافسها دونالد ترامب.

جاءت تعليقات بوتين بعد يوم من توجيه وزارة العدل الأمريكية اتهامات لاثنين من المسؤولين في وسائل الإعلام الروسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في نوفمبر/ تشرين الثاني من خلال الدعاية المؤيدة لروسيا.

وقال بوتين هذا العام قبل انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي -أيضا بسخرية واضحة- إنه يفضله على ترامب لأن بايدن سياسي من “الطراز القديم” أكثر قابلية لتوقع خطواته.

وردا على سؤال حول رأيه في الانتخابات الآن ذكر بوتين في منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا أن الانتخابات خيار الشعب الأمريكي.

لكنه أضاف بعد ذلك أنه بما أن بايدن أوصى أنصاره بدعم هاريس “فسوف نفعل الشيء نفسه، سندعمها”.

وقال بوتين: “إنها تضحك بطريقة معبرة ومُعدية توحي بأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لها”، مضيفا أن هذا ربما يعني أنها ستمتنع عن فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وتعتقد وكالات المخابرات الأمريكية أن موسكو ترغب في فوز ترامب لأنه أقل التزاما بدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

لكن بوتين قال إن ترامب، عندما كان رئيسا، فرض عقوبات على روسيا أكثر من أي رئيس قبله في البيت الأبيض.

(رويترز)