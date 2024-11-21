بوتين: روسيا “مستعدة” لأي سيناريو في النزاع مع الغرب وأوكرانيا

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إن روسيا اختبرت صاروخا جديدا متوسط المدى في هجوم على أوكرانيا.

وأكد الرئيس بوتين في خطاب إلى الأمة، أن بلاده “مستعدة لكل” السيناريوهات في النزاع مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.

وقال بوتين في خطاب بثه التلفزيون الروسي “كنا دائما مستعدين ولا نزال لمعالجة كل المشاكل بسبل سلمية، لكننا أيضا مستعدون لمواجهة أي تطور. اذا كان أحد ما لا يزال يشك، فذلك غير مفيد. سيكون هناك رد دائما”.

الأمم المتحدة: استخدام روسيا صاروخا جديدا “تطور يثير القلق”

من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة الخميس من أنّ استخدام روسيا صاروخا بالستيا جديدا متوسط المدى لقصف أوكرانيا يمثل “تطورا يثير القلق”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “إنّه تطور جديد يثير القلق والانشغال. كل هذا يسير في الاتجاه الخاطئ”، مناشدا كل الأطراف العمل على التهدئة.

(وكالات)