بوتين: روسيا “ليس لديها مصلحة” في غزو دول الناتو

موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو مهتمة بإقامة علاقات مع دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال بوتين، خلال مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين على قناة روسيا1، “نحن مهتمون بتطوير العلاقات [مع دول الناتو]”، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أن روسيا ليس لديها مصلحة أو سبب للقتال مع دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقال بوتين، خلال المقابلة، “منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” بأكملها لا يسعها إلا أن تفهم أن روسيا ليس لديها أي سبب أو مصلحة – لا مصلحة جيوسياسية ولا اقتصادية ولا سياسية ولا عسكرية – للقتال مع دول الناتو”.

ونفى بوتين المخاوف الغربية من أن بلاده قد تهاجم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي ووصفها بأنها “محض هراء”.

واتهم بوتين الرئيس الأمريكي جو بايدن بإصدار مثل هذه التحذيرات لصرف الانتباه عن أخطائه في سياسته تجاه روسيا.

(د ب أ)