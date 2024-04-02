بوتين: سنكشف من وراء العمل الإرهابي في موسكو

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن روسيا ستتوصل إلى من يقف وراء الهجوم الذي وقع الشهر الماضي على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو وأدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل.

وقال بوتين في اجتماع لمسؤولي وزارة الداخلية “سنصل بالتأكيد إلى أولئك الذين أمروا بذلك في نهاية الأمر… دفعنا ثمنا باهظا للغاية ويجب أن يكون التحليل الكامل للموقف موضوعيا ومهنيا للغاية”.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عن الهجوم، ويقول مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات مخابرات تظهر أن فرع التنظيم في أفغانستان، والمعروف باسم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، نفذ الهجوم.

وتقول روسيا إن لديها أدلة على أن المهاجمين لهم صلات بأوكرانيا، وهو ما نفته كييف ورفضته الولايات المتحدة ووصفته بأنه هراء.

(رويترز)