سياسة | دولي

بوتين: طائرات إف-16 يمكنها حمل أسلحة نووية لكنها لن تغير الأمور في أوكرانيا

27 - مارس - 2024

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موسكو:  نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله للطيارين العسكريين اليوم الأربعاء إنه إذا زودت الدول الغربية أوكرانيا بمقاتلات إف-16 فإن تلك الطائرات لن تغير الوضع في ساحة المعركة.

وذكرت الوكالات أن بوتين قال إن المقاتلات يمكنها حمل أسلحة نووية وسيتعين على موسكو أن تأخذ ذلك في الاعتبار في تخطيطها العسكري.

جاءت تصريحات بوتين أمام الطيارين خلال اجتماع شمالي موسكو في أعقاب تعليقات أدلى بها في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال فيها إن الطائرات يتعين أن تصل إلى أوكرانيا في الأشهر المقبلة.

(رويترز)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    مارس 28, 2024 الساعة 12:36 ص

    الأشهر المقبلة سيكون الصيف؛ ولا أظنّ أنّ زلينسنكي سيبقى حتى يومذاك على كرسيّ الرئاسة في كييف!!

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  2. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 4:13 ص

    صحيح جدا جدا يا أيها الدب الروسي بوتنوف🇷🇺😃👍

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