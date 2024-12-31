سياسة | دولي | روسيا

بوتين في خطاب بمناسبة العام الجديد: روسيا “ستمضي قدما” بثقة في 2025

31 - ديسمبر - 2024

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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب بمناسبة العام الجديد إن روسيا ستمضي قدما بثقة في عام 2025.

ويجري بث رسالة بوتين بهذه المناسبة في منتصف الليل بكل منطقة من المناطق الزمنية لروسيا، بدءا من كامتشاتكا وتشوكوتكا في أقصى الشرق.

وأوضح بوتين أن روسيا عززت وحدتها في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين وحققت أهدافا مهمة وتجاوزت اختبارات.

وقال “والآن، ونحن على أعتاب العام الجديد، نفكر في المستقبل. نحن على ثقة في أن كل شيء سيكون على ما يرام، سنمضي قدما فقط. نحن نعلم على وجه اليقين أن القيمة الجوهرية بالنسبة لنا هي وستظل مصير روسيا ورفاهية مواطنيها”.

وأشاد بوتين بالجنود الروس الذين يقاتلون في الحرب بأوكرانيا، ووصفهم بأنهم “أبطال حقيقيون”، لكنه لم يتطرق بالتفصيل إلى حالة الصراع أو يتنبأ بكيفية تطور الوضع في ساحة المعركة في عام 2025.

(رويترز)

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