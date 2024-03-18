سياسة | دولي | روسيا

بوتين: لا يمكن استبعاد حرب شاملة مع الناتو

منذ ساعة واحدة

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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يمكن استبعاد صراع واسع النطاق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال مؤتمر صحافي في موسكو بمناسبة فوزه في انتخابات رئاسية شابتها ادعاءات بالتلاعب.

ونقلت وكالة تاس الحكومية الروسية عن بوتين قوله، مساء الأحد، إنه في حالة نشوب صراع واسع النطاق مع حلف الناتو، فإن العالم سيكون على بعد خطوة واحدة فقط من حرب عالمية ثالثة. وتابع: “أعتقد أنه من غير المرجح أن يكون أي شخص يرغب في هذا”.

وذكر بوتين أن العديد من جنود الدول الأعضاء في الناتو منتشرون بالفعل في أوكرانيا.

وقال: “نعلم ذلك بالفعل”، مضيفا أنه تم سماع اللغتين الفرنسية والإنجليزية بالفعل في ساحة المعركة.

وتابع بوتين:”هذا ليس بالأمر الجيد، خاصة بالنسبة لهم، لأنهم يموتون هناك بأعداد كبيرة”.

وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن بوتين حقق نتيجة قياسية بلغت أقل بقليل من 88% من الأصوات، بعد فرز ما يقرب من ربع الأصوات.

(د ب أ)

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