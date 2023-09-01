سياسة | دولي | روسيا

بوتين لتلاميذ مع بدء العام الدراسي: روسيا “لا تقهر”

منذ ساعة واحدة

الرئيس  الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو: اكد الرئيس  الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال لقائه تلاميذ فتيانا لمناسبة بدء العام الدراسي أن روسيا اليوم “لا تقهر”، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون “فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو”. ويدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية وغزو موسكو لأوكرانيا.
(أ ف ب)

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  1. يقول الدكتور جمال البدري:
    سبتمبر 1, 2023 الساعة 3:26 م

    نعم في حسابات الأوزان روسيا لاتقهر.تصاب تُؤذى ضربة هنا وضربة هناك؛ قتلى جرحى هذا شيء لا يضير خُمس العالم.فهي تشكّل خمس مساحة الكرة الأرضيّة.ولو أراد الغرب وأمريكا النيل منها؛ فلديها ما يوازي وأكثر.أذكر في خطاب للرئيس الراحل السادات إبّان حرب أكتوبر1973؛ حينما أرادت إسرائيل ضرب العمق المصريّ؛ قال لهم: العمق
    بالعمق.فتوّقفت عن النيل من العمق المصريّ…كذلك روسيا هي الآن تواجه السلاح بمثله؛ فلو زادوا زادت نوعًا وكمًّا…
    وهي تتحسّب لما هو أسوأ بدليل { الآن } تهيّأ ( مليون نصف المليون من المقاتلين ) لما هو متوّقع قادم.وأرى أنّ بوتين
    خطط لاستنزاف الغرب تدريجيًا؛ حتى إذا حان موعد الجمعان؛ لا تنفع الصحراء بني جمعان ولا بني سكسون.

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  2. يقول أحمد الشمري كارة اسرائيل او يهودستان:
    سبتمبر 1, 2023 الساعة 3:55 م

    احلا شي يحبة امثالة هو التصريح من مكاتب مجروسة جيدا بينما جنودة يرجعون بصناديق تزداد يوميا

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