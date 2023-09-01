بوتين لتلاميذ مع بدء العام الدراسي: روسيا “لا تقهر”

موسكو: اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة خلال لقائه تلاميذ فتيانا لمناسبة بدء العام الدراسي أن روسيا اليوم “لا تقهر”، على غرار ما كانت عليه خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون “فهمت سبب انتصارنا في الحرب الوطنية الكبرى: التغلب على شعب يتمتع بهذه المعنويات أمر مستحيل. كنا لا نقهر على الإطلاق، واليوم، لا نزال على هذا النحو”. ويدأب الرئيس الروسي بانتظام على المقارنة بين الحرب على ألمانيا النازية وغزو موسكو لأوكرانيا.

(أ ف ب)