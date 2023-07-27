سياسة | دولي | روسيا

بوتين: روسيا ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية

منذ 40 دقيقة

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موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر.
وأكد بوتين، في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية: عزم روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا، حسب موقع “روسيا اليوم” المحلي.
وقال الرئيس الروسي إن بلاده مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طن من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة.
واختتم بوتين حديثه قائلاً إن الدول الغربية تتهمنا زورا بالتسبب في الوضع الراهن للأزمة في سوق الغذاء العالمي، إلا أنها في الوقت نفسه تعيق إمداد الحبوب والأسمدة للدول المحتاجة.
وانطلقت، الخميس، النسخة الثانية من قمة “روسيا – إفريقيا” في مدينة بطرسبورغ الروسية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين موسكو ودول القارة السمراء والارتقاء بها لمستوى جديد.
وتنعقد القمة يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، حيث يشارك فيها عدد من قادة الدول الإفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا.
من جهته، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة، حسب المصدر نفسه.

(الأناضول)

 



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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    يوليو 27, 2023 الساعة 3:51 م

    وماهو المقابل لقاء هذا السخاء المجاني، طبعا مناصرة روسيا 🇷🇺😊✌️

    رد
  2. يقول الكروي داود النرويج:
    يوليو 27, 2023 الساعة 4:03 م

    نجاح بوتيني بالسياسة الخارجية في السوق الأفريقية !
    دول أفريقيا لم تستفد شيئاً يُذكر من حبوب أوكرانيا ؟
    لولا إجرام بوتين بالشعب السوري , لكنت مؤيداً له !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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