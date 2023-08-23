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بوتين لقمة بريكس: روسيا تريد إنهاء حرب “أشعل الغرب فتيلها”- (فيديو)

منذ 6 دقائق

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موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة دول مجموعة بريكس اليوم الأربعاء، إن روسيا تريد إنهاء حرب “أشعل الغرب وأتباعه فتيلها” في أوكرانيا.

وكرر بوتين في كلمته التي ألقاها عبر رابط فيديو لقادة المجموعة الذين لم ينددوا بأفعال موسكو في أوكرانيا، رواية الكرملين بأن الحرب كانت ردة فعل اضطرت موسكو إليها بسبب أفعال كييف والغرب.

وأوضح أن بعض الدول تحاول تطبيق سياساتها الاستعمارية الجديدة والسعي للحفاظ على الهيمنة، ما تسبب في أزمة أوكرانيا بمساعدة الغرب.

وأضاف أن “بريكس” تطالب بنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة بما في ذلك حق كل شعب بتقرير مصيره. وتابع “نسعى لإنهاء هيمنة الدولار الأميركي على المبادلات التجارية العالمية وتعزيز استخدام العملات المحلية”.

وقال إن روسيا ستسعى لتوسيع “بريكس” خلال رئاستها المقبلة للمجموعة.

(وكالات)

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