زيلينسكي يصف اجتماع الرياض بـ«المؤسف» وترامب يصفه بـ«الديكتاتور»

لندن- «القدس العربي» وكالات: أكد كيث كيلوغ، موفد الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن واشنطن تتفهم حاجة أوكرانيا لضمانات أمنية، في أول زيارة له إلى كييف غداة محادثات روسية- أمريكية في السعودية أثارت استياء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأدت إلى انتقادات متبادلة بينه وبين الرئيس الأمريكي، وصلت إلى حد وصف ترامب لزيلينسكي بـ«الكوميدي» و«الديكتاتور». وجاء ذلك بينما أعلن الكرملين أنه من المحتمل أن يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين نهاية الشهر الجاري.

وبدأ تبادل الانتقادات بين ترامب وزيلينسكي، الثلاثاء، عقب المحادثات الأمريكية-الروسية في الرياض، إذ انتقد الرئيس الأوكراني عدم مشاركة كييف، مشيراً إلى أنه «عندما يقال إن هذه خططنا لإنهاء الحرب، فإن ذلك يثير لدينا العديد من التساؤلات». وأجرى وفدان روسي وأمريكي، الثلاثاء، محادثات ثنائية في العاصمة السعودية الرياض، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبرر ترامب، الثلاثاء، عدم دعوته أوكرانيا إلى المحادثات، قائلاً في تصريحات صحافية في ولاية فلوريدا: «سمعت اليوم أنه (زيلينسكي) يقول لم تتم دعوتنا. لقد كنت هناك لمدة ثلاث سنوات، وكان يجب عليك إنهاء الأمر قبل ثلاث سنوات، كان يجب ألا تبدأ (الحرب)». وأضاف ترامب: «كان بإمكانك التوصل إلى اتفاق في وقت سابق»، مشيراً إلى أن المحادثات في السعودية «بدأت بشكل جيد وآمل أن تسير بشكل جيد». وتابع مخاطباً الرئيس الأوكراني: «كان بإمكانك عقد صفقة في وقت سابق، كان بإمكاني عقد صفقة لأوكرانيا ومنحهم كل أراضيهم تقريباً، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك، والرئيس بايدن ليس لديه أي فكرة عن مدى خطئه في هذا الأمر، إنه أمر مروع ومحزن».

ورداً على هذه التصريحات، قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، إن بلادها لا تفهم لماذا أشار ترامب إلى أن نظيره الأوكراني هو المسؤول عن غزو روسيا لبلده والحرب الناتجة عن ذلك. وأضافت في تصريحات للصحافيين: «لا نفهم المنطق جيداً (…) من التعليقات المتنوعة والمتباينة وغير المفهومة في كثير من الأحيان التي يدلى بها الرئيس ترامب». وذكرت أن ترامب أدلى ببعض التعليقات بشأن أوكرانيا خلال الأيام القليلة الماضية دون التشاور مع حلفائه الأوروبيين.

وعاد زيلينسكي، الأربعاء، بتصريحات وصف فيها اجتماع الرياض بـ«المؤسفة»، إذ قال: «بعد الاجتماع المؤسف في الرياض أمس، انكشفت مرة أخرى أكاذيب الممثلين الروس بأنهم لم يهاجموا قطاع الطاقة». وأشار زيلينسكي في بيان على منصة «إكس» إلى أن الجيش الروسي نفذ هجوماً على منشآت الطاقة في مدينة أوديسا الأوكرانية بمسيرات، مساء الثلاثاء. وأفاد بأن 13 مدرسة وما لا يقل عن 160 ألف شخص في أوديسا باتوا بلا كهرباء وتدفئة بسبب الهجمات الروسية على منشآت الطاقة في المدينة. وأكد أنهم لا يثقون بإدارة موسكو، وأضاف: «يجب الضغط عليهم من أجل السلام».

ومنتقداً ترامب، قال زيلينسكي إن الرئيس يعيش في «فضاء التضليل الإعلامي» الروسي بالنظر إلى تصريحاته الأخيرة. وذلك رداً على قول ترامب أن شعبية زيلينسكي في بلاده بلغت 4٪. ورد زيلينسكي على هذا التصريح في مؤتمر صحافي في العاصمة الأوكرانية كييف، قائلاً: «لقد رأينا هذه المعلومات المضللة. نفهم أنها تأتي من روسيا».

ولم ينتظر ترامب كثيراً قبل أن رد على زيلينسكي عبر موقعه «تروث سوشال» واصفاً إياه بالـ»كوميدي ناجح إلى حد ما» تمكن من إقناع واشنطن «بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن الفوز بها». وجدد تأكيده بأن شعبية زيلينسكي منخفضة في استطلاعات الرأي، منتقداً إياه لرفضه إجراء انتخابات وواصفاً إياه بـ«ديكتاتور بلا انتخابات». وحذر ترامب من أنه «على زيلينسكي أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى لديه بلد.»

ويبدو أن قضية شعبية زيلينسكي والانتخابات في أوكرانيا كانت محط نقاش خلال الاجتماع الأمريكي-الروسي في الرياض، إذ قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في موسكو، أمس، إن روسيا والولايات المتحدة بحثتا إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه تم «تبادل الآراء» حول هذا الموضوع خلال اللقاء، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية. وأضاف بيسكوف أنه «بالطبع، لا يمكن اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر في موسكو أو واشنطن».

وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ الغزو الروسي، حيث تم إلغاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظمة وتقييد الأنشطة السياسية. وهناك اتفاق واسع داخل البلاد على أنه لا ينبغي إجراء الانتخابات بينما تستمر المعارك، حيث سيكون من الصعب ضمان مشاركة الجنود واللاجئين في الداخل والخارج. ومع ذلك، بالنسبة لموسكو، فإن إقناع إدارة ترامب في واشنطن بأن زيلينسكي لا ينبغي أن يضطلع بدور في المفاوضات لإنهاء الحرب سيكون أمراً مفيداً، كما أن مسألة الانتخابات يمكن أن تكون نقطة نقاش مفيدة.

ورغم الانتقادات المتبادلة بين ترامب وزيلينسكي، حاول كيث كيلوغ موفد الرئيس الأمريكي، أمس، خلال زيارته لكييف، طمأنة أوكرانيا بأن واشنطن تتفهم حاجة أوكرانيا لضمانات أمنية، مؤكداً: «نحن واضحون للغاية بشأن أهمية ذلك في إطار سيادة» أوكرانيا. وأضاف: «سيكون جزءاً من مهمتي الجلوس والاستماع لمخاوفكم».

لقاء محتمل

وبينما تزداد العلاقة بين واشنطن وكييف توتراً تبدو وكأنها سارية نحو المزيد من التقارب مع موسكو، وأكد بوتين، أن اجتماع الرياض أعاد الثقة المتبادلة بين موسكو وواشنطن. وأضاف «أرحب بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن يجب القيام ببعض الترتيبات لذلك».

ولفت أنه من المستحيل حل أزمة أوكرانيا دون تعزيز الثقة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة. وأفاد الرئيس الروسي أن أوكرانيا أيضا ستشارك في المفاوضات، وأنه لا أحد يقوم بإقصائها.

وأعرب بوتين، عن استعداد روسيا للعودة إلى طاولة الحوار فيما يخص ملف أوكرانيا. وفي وقت سابق أمس، قال المتحدث باسم الكرملين، بيسكوف، إن بوتين وترامب قد يجتمعان هذا الشهر. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد اجتماع بين بوتين وترامب هذا الشهر «ربما. وربما لا». ويأتي ذلك عقب إشارة ترامب، الثلاثاء، إلى احتمال أن يعقد هذا الاجتماع خلال الشهر الجاري.

وقال إن المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا ركزت بالأساس على العلاقات الثنائية لكنها تمثل «خطوة مهمة للغاية» نحو التوصل إلى تسوية بشأن الحرب في أوكرانيا التي تقترب من إتمام عامها الثالث. وأضاف: «لكن هذه هي الخطوة الأولى (…) بطبيعة الحال، من المستحيل إصلاح كل شيء في يوم أو أسبوع واحد. لا يزال الطريق طويلاً».

وفي سياق آخر، ألمح بوتين إلى أن الهجوم الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على محطة لضخ النفط تابعة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين في جنوب روسيا ربما نفذ بالتنسيق مع حلفاء غربيين.

إنه يعتقد أن أوكرانيا لا تستطيع تدبير مثل هذا الهجوم بمفردها وإنها حصلت على الأرجح على معلومات من أجهزة مخابرات غربية.

وأضاف بوتين: «الهجمات من هذا النوع مستحيلة دون استطلاع من الفضاء. تتلقى أوكرانيا بيانات عالية الدقة بشأن مثل تلك الأهداف من مصدر واحد فقط.. من حلفائها الغربيين».

وتابع قائلاً: «الضربة على مثل تلك المنشأة… سيكون لها تأثير على أسواق الطاقة العالمية (…) لأن من المستحيل للأسف إعادة عمل هذه المنشأة مسرعة بسبب حقيقة أن معدات غربية موجودة هناك وتعرضت للضرر». وأشار بوتين إلى أن العقوبات الغربية تمنع تزويد بلاده بمعدات لقطاع النفط والغاز.

كما أكد بوتين أن قواته دخلت ليلا الاراضي الاوكرانية انطلاقاً من منطقة كورسك، مشيراً إلى أن «المعلومة الاخيرة التي وصلتني قبل ساعة فقط هي أن مقاتلي اللواء 810 عبروا هذه الليلة الحدود بين روسيا واوكرانيا».

وذكرت وكالة تاس ان هذه القوات اتت من منطقة كورسك حيث تدور المعارك منذ الصيف إثر سيطرة قوات كييف على بضع مئات من الكيلومترات المربعة.

وسارعت كييف الى نفي ما أعلنه بوتين، وقال أندريه كوفالينكو، المتحدث باسم مركز الحكومة الأوكرانية لمكافحة المعلومات المضللة، عبر تلغرام «معلومات بوتين عن هجوم روسي واسع النطاق كذب»، مشيرا إلى أن «مجموعة استطلاع وتخريب» روسية حاولت الدخول إلى أوكرانيا لكن تم تدميرها.