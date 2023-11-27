بوتين: محاولات الغرب الحفاظ على نفوذه تفاقم التوترات في الشرق الأوسط وأوكرانيا

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد في كلمة أمام المشاركين في منتدى قراءات بريماكوف الدولي، إن نموذج العولمة، الذي أقامته الدول الغربية إلى حد كبير لتحقيق مصالحها الخاصة، قد عفا عليه الزمن.

وقال بوتين، وفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن “موضوع منتدى هذا العام وثيق الصلة بذلك تماما (آفاق ما بعد العولمة) وهو أن نموذج العولمة الذي أنشأته الدول الغربية إلى حد كبير (من أجل تحقيق) مصالحها، بات بطبيعة الحال، نموذجا قديما لم يعد صالحا، ويعاني الآن من أزمة متجذرة. ونشوء نظام جديد من العلاقات الدولية أكثر عدالة وديمقراطية، سيكون أفضل في الوفاء باحتياجات الأغلبية في العالم”.

غير أن الرئيس الروسي قال إن “مجموعة معروفة من الدول” اعتادت على الهيمنة على الشؤون الدولية، لن تتوقف عن القيام بأي شكل من أجل الحفاظ على نفوذها الآخذ في التراجع، عن طريق الابتزاز الصارخ وأساليب الضغط القوية، بينما تقوم باستبدال القانون الدولي بنوع ما من “النظام القائم على القواعد”.

وشدد بوتين على أن “مثل هذا الخط السياسي المزعزع للاستقرار تسبب في كل من الأزمة المحيطة بأوكرانيا والتصعيد المأساوي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي“.

(د ب أ)