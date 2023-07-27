سياسة | دولي | روسيا

بوتين: نأمل في إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس

منذ 55 دقيقة

حجم الخط
0

موسكو: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس في المستقبل القريب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية-الإفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – إفريقيا”: “تحدثت أمس مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، نحن نبحث ونأمل أنه في المستقبل القريب سنطلق المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قريبا”.

وأضاف: “نتوقع أن يبدأ تشييد أول مرافق الإنتاج هناك بالفعل هذا العام، ولاحقا سيتم تصدير السلع المنتجة إلى جميع أنحاء إفريقيا”.

ويشارك الرئيس الروسي اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقة.

وقال بوتين: “أود أن أرحب بكم جميعا بحرارة في سان بطرسبرغ. أشكركم على استجابتكم لدعوتنا وحضوركم في بلدنا، أنتم من بين الأصدقاء والأشخاص الذين يشاركوننا التفكير نفسه”.

وبحسب الرئيس الروسي، تعتبر روسيا الاتحاد الإفريقي “منظمة إقليمية رائدة” تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة إفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.

وتعقد القمة الروسية-الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – إفريقيا”، على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الكرملين: بوتين يعتزم زيارة الصين في أكتوبر
26 - يوليو - 2023
 إيكونوميست: عصيان فاغنر ترك أثره على نظام بوتين ووجه ضربة لتماسكه
19 - يوليو - 2023
بوتين يعد بـ”الرد” بعد الهجوم على جسر القرم
17 - يوليو - 2023
بوتين يكشف تفاصيل لقائه بقادة مجموعة فاغنر المرتزقة ورئيسها يفغيني بريغوجين
14 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية