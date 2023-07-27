بوتين: نأمل في إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس

موسكو: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في إنشاء منطقة صناعية روسية بمنطقة قناة السويس في المستقبل القريب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، اليوم الخميس.

وقال بوتين، خلال الجلسة العامة للقمة الروسية-الإفريقية الثانية، والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – إفريقيا”: “تحدثت أمس مع الرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي، نحن نبحث ونأمل أنه في المستقبل القريب سنطلق المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس قريبا”.

وأضاف: “نتوقع أن يبدأ تشييد أول مرافق الإنتاج هناك بالفعل هذا العام، ولاحقا سيتم تصدير السلع المنتجة إلى جميع أنحاء إفريقيا”.

ويشارك الرئيس الروسي اليوم الخميس، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقة.

وقال بوتين: “أود أن أرحب بكم جميعا بحرارة في سان بطرسبرغ. أشكركم على استجابتكم لدعوتنا وحضوركم في بلدنا، أنتم من بين الأصدقاء والأشخاص الذين يشاركوننا التفكير نفسه”.

وبحسب الرئيس الروسي، تعتبر روسيا الاتحاد الإفريقي “منظمة إقليمية رائدة” تشكل بنية أمنية حديثة في القارة وتخلق الظروف لضمان مكانة إفريقيا اللائقة في نظام العلاقات الاقتصادية العالمية.

وتعقد القمة الروسية-الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني “روسيا – إفريقيا”، على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

(د ب أ)