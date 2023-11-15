سياسة | دولي

بوتين والسيسي يبحثان الوضع في غزة: قلق عميق تجاه المدنيين

15 - نوفمبر - 2023

صورة من الأرشيف للرئيسين الروسي والمصري- رويترز

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موسكو: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الوضع في قطاع غزة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، بحسب بيان صادر عن الكرملين.
وناقش الجانبان، خلال الاتصال، الوضع في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعربا عن “القلق العميق إزاء الخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال والنساء”.
وأكد الرئيسان ضرورة وقف إراقة الدماء بأسرع ما يمكن، وتحرير الأسرى وتقديم المساعدة الطبية للسكان المدنيين في غزة، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “روسيا ومصر لديهما مقاربة لتسوية الوضع في المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل على أساس القانون الدولي”.
وقدم بوتين شكره للسيسي على الدعم الذي وفّرته مصر خلال عملية إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

(الأناضول)

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  1. يقول علي بن داود:
    نوفمبر 15, 2023 الساعة 7:12 ص

    صحيح مجرب بوتن و السيسي و القلق على المدنيين . اساءل مصر و ليبيا و سوريا والشيشان و اوكرانيا .الخ …

    رد

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