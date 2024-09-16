سياسة | دولي | روسيا

بوتين يأمر بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

16 - سبتمبر - 2024

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موسكو: أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى 1.5 مليون جندي.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 2:21 م

    يبدو أن الدب الروسي يا بيلوسي يريد إنهاء الحرب الأوكرانية بأسرع وقت ممكن 🤔🚀

    رد
  2. يقول nassereddine:
    سبتمبر 16, 2024 الساعة 3:10 م

    و سنشهد فيلم الهروب الكبير لشباب روسيا التي تعاني من أزمة ديمغرافية ألان

    رد

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