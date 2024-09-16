بوتين يأمر بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

موسكو: أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، بزيادة عدد أفراد الجيش الروسي بواقع 180 ألف جندي ليصل العدد الإجمالي للقوات إلى 1.5 مليون جندي.

جاء ذلك في مرسوم رئاسي نشره الكرملين على موقعه الإلكتروني.

(رويترز)