سياسة | دولي | روسيا

بوتين يؤكد أن عملية كورسك لن تعرقل تقدم قواته في شرق أوكرانيا

منذ ساعة واحدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حجم الخط
0

موسكو: أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بأنه “سيتولى أمر” الجنود الأوكرانيين المنخرطين في الهجوم على منطقة كورسك الحدودية منذ مطلع آب/ أغسطس، بينما شدد على أن العملية لن “توقف” تقدّم قواته في شرق أوكرانيا.

دفع هجوم أوكرانيا المفاجئ في السادس من آب/ اغسطس على الأراضي الروسية حوالي 130 ألف شخص للنزوح وسيطرت كييف على إثره على أجزاء من منطقة كورسك الحدودية.

وواصلت قوات موسكو مذاك التقدّم في شرق أوكرانيا وقاومت سحب جنودها من المناطق الأوكرانية المحتلة باتّجاه كورسك.

وقال بوتين لطلاب المدارس في سيبيريا إن أوكرانيا تسعى الى “وقف عملياتنا الهجومية في أجزاء رئيسية من منطقة دونباس. النتيجة معروفة… لم ينجحوا بوقف تقدمنا في دونباس”.

وأضاف “النتيجة واضحة. نعم، يعاني الناس من صعوبات خصوصا في منطقة كورسك. لكن الهدف الرئيسي الذي كان لدى العدو هو إيقاف هجومنا في دونباس، ولم يحققه”.

وشدد على أن موسكو تحقق تقدّما “بوتيرة لم نشهدها منذ مدة طويلة”.

وأفادت كييف بأن أهدافها من دخول كورسك شملت الضغط على الجيش الروسي وإجباره على سحب قوات الاحتياط من شرق أوكرانيا.

وأكد أنه “علينا تولّي أمر قطّاع الطرق هؤلاء الذين تسللوا إلى الأراضي الروسية في منطقة كورسك والذين يحاولون زعزعة استقرار الوضع في المناطق الحدودية بالمجمل”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا
21 - أغسطس - 2024
إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من منطقة كورسك إثر التوغل الأوكراني
10 - أغسطس - 2024
روسيا تعتزم تعزيز قواتها البحرية على خلفية صراعها مع الغرب
24 - يوليو - 2024
ميدفيديف: روسيا تجند ألف جندي جديد يوميا
4 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية