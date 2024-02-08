بوتين يؤكد أن غزو بولندا أو لاتفيا “غير وارد”

واشنطن: أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة أجراها معه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون وبثّت الخميس أنّه “من غير الوارد” أن تغزو القوات الروسية بولندا أو لاتفيا، مشدّداً على أنّه “ببساطة ليست لدينا أيّ مصلحة” في توسيع الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وسأل كارلسون الرئيس الروسي “هل بإمكانك أن تتخيّل سيناريو ترسل فيه قوات روسية إلى بولندا؟” فأجاب “في حالة واحدة فقط: إذا هاجمت بولندا روسيا”.

وأضاف بوتين “ليس لدينا اهتمام ببولندا أو لاتفيا أو بأيّ مكان آخر. لماذا نفعل ذلك؟ ببساطة ليس لدينا أيّ اهتمام… هذا غير وارد بتاتاً”.

(أ ف ب)