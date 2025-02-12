بوتين يؤكد دعم “سيادة” سوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الانتقالي

موسكو: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره السوري أحمد الشرع مكالمة هاتفية بحسب ما أعلن الكرملين الاربعاء، في أول تواصل بينهما منذ سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي.

وقال الكرملين في بيان إن “فلاديمير بوتين تمنى لأحمد الشرع النجاح في خوض المهمات التي تواجه القيادة الجديدة للبلاد لصالح الشعب السوري”، مضيفا أن بوتين أكد دعمه “وحدة الأراضي السورية”.

وتأمل موسكو الاحتفاظ بقاعدتيها العسكريتين في سوريا رغم فرار بشار الأسد إلى موسكو في كانون الاول/ ديسمبر الماضي بعد إسقاط نظامه بيد فصائل مسلحة قادتها هيئة تحرير الشام.

وخلال محادثته الهاتفية مع الشرع، شدد بوتين على “أهمية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تطبيع مستدام” للوضع في سوريا و”إحياء الحوار بين السوريين”، بحسب ما أفادت الرئاسة الروسية في بيان.

وتعرضت روسيا لانتقادات شديدة إثر تدخلها العسكري في سوريا اعتبارا من 2015 لإنقاذ حليفها الأسد.

وللمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق، زار وفد رسمي روسي دمشق نهاية كانون الثاني/ يناير مؤكدا دعمه “وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها”.

من جهتها، دعت السلطات السورية الجديدة موسكو إلى “تصحيح أخطاء الماضي”.

(أ ف ب)