بوتين يتحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي

موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الكرملين قوله اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

فيما ذكرت وكالة إنترفاكس أن الزعيمين أشادا بمستوى التعاون الكبير بين منتجي النفط في أوبك+.

وقال الكرملين في بيان عن المكالمة “تمت الإشارة إلى أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن خفض إنتاج النفط، إلى جانب الالتزامات الطوعية للحد من الإمدادات… تجعل من الممكن ضمان استقرار سوق الطاقة العالمية”.

أعلنت السعودية وروسيا أمس الثلاثاء تمديد تخفيض إمدادات النفط الطوعية حتى نهاية العام رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع.

وفي أكتوبر الماضي، قال بوتين إن ولي العهد السعودي يستحق الاحترام وإن روسيا عازمة على تعزيز العلاقات مع المملكة.

وانتقدت الولايات المتحدة الأمير محمد وتحالف أوبك+ النفطي لقرارهما خفض إنتاج النفط، في خطوة يُنظر إليها على أنها دفعة لمحاولات روسيا حماية اقتصادها في مواجهة العقوبات الغربية.

(رويترز)