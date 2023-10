بوتين يتدارك تصريحات لافروف: انضمام الجزائر لبريكس سيكون مفيدا- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعمه لانضمام الجزائر إلى مجموعة بريكس، في موقف جديد يأتي في سياق تراجع جزائري عن طلب الانضمام بعد تفضيل المنظمة في قرار التوسعة الأخير، دعوة عدة دول ليس بينها الجزائر، وهو ما أثار خيبة أمل واسعة في البلاد.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى “فالداي” الدولي في مدينة سوتشي الروسية، إن الجزائر هي دولة صديقة لروسيا، وانضمامها إلى مجموعة “بريكس” سيكون مفيدا، ملمحا إلى أن قرار ضمها ليس بيد روسيا، بشكل يخلي المسؤولية عن بلاده، بخصوص اجتماع جوهانسبورغ في أغسطس الماضي.

وأوضح الرئيس الروسي قائلا: “الجزائر صديقتنا بالطبع، وهي صديق تقليدي في العالم العربي وشمال إفريقيا. ونعتبر أن هذا (انضمام الجزائر) من شأنه أن يفيد المنظمة، ولكن علينا بالتأكيد أن نعمل على هذه القضية مع جميع أصدقائنا في إطار بريكس ومع القيادة الجزائرية نفسها، وأن نفعل ذلك بهدوء”.

