بوتين يتشدد بعد لقاء اردوغان: سنعيد «اتفاق الحبوب» بعد رفع القيود عن الصادرات الروسية

لندن – «القدس العربي» – وكالات: التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس الإثنين، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، لأول مرة منذ 2022 في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود. وقال اردوغان إنه يمكن قريباً إحياء اتفاق حبوب البحر الأسود. وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو/ تموز بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وقالت وقتها إن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عراقيل. وأكد بوتين مجددا استعداده لاستئناف اتفاق تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، ولكن بعد تلبية كل المطالب الروسية.

وخلال اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في منتجع سوتشي على البحر الأسود أمس الإثنين، قال بوتين إن العقوبات الغربية على روسيا تعيق صادراتها من الحبوب والأسمدة والتكنولوجيا الزراعية. وقال بوتين إنه عندما يتم رفع تلك القيود على صادرات المنتجات الزراعية الروسية، سيكون منفتحا على استئناف الاتفاق، الذي يعرف باسم «مبادرة حبوب البحر الأسود».

وأشار إلى أن الاتهامات الغربية بأن روسيا تسببت في أزمة غذاء بعد انسحابها من اتفاق الحبوب غير صحيحة لأن الأسعار لم ترتفع بعد هذه الخطوة. وقال بوتين: “لا يوجد نقص ملموس في المواد الغذائية”.

وقال “يواصل الغرب منع توريد الحبوب والأسمدة من الاتحاد الروسي إلى الأسواق العالمية”، مضيفا أن الغرب “خدع” روسيا بخصوص الاتفاق لأن الدول الغنية حصلت على أكثر من 70 ٪ من الحبوب المصدرة بموجب الاتفاق. وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه عين المسلم رستم عميروف وزيرا للدفاع، ليحل محل أوليكسي ريزنيكوف، وهي خطوة كانت متوقعة منذ فترة بحكم تهم الفساد الموجهة للأخير. ويتولى عميروف (41 عاما) حاليا منصب رئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية. وهو قيادي من مسلمي “التتار” في شبه جزيرة القرم. وقال زيلينسكي إنه سيقدم مقترحا للبرلمان لتبني القرار والتصديق عليه.

وأشار في رسالة مصورة بالفيديو إلى أن ريزنيكوف أمضى 550 يوما في منصب وزير للدفاع منذ بدء الغزو الشامل الذي شنته روسيا في شباط/فبراير. وأضاف في رسالته: “أعتقد أن الوزارة بحاجة إلى مناهج جديدة وأشكال أخرى من التفاعل مع كل من الجيش والمجتمع الأوكراني ككل”.

وعقب قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باستبداله، تقدم ريزنيكوف باستقالته رسميا للبرلمان، لكنه دافع عن أدائه في مواجهة الحرب واسعة النطاق التي بدأتها روسيا قبل أكثر من 18 شهرا. يُعدّ عميروف قياديا في مجتمع التتار في شبه جزيرة القرم. وبدأ العمل في مجال الاتصالات في عام 2004، وانتخب عضوا في البرلمان عام 2019، وشغل منصب الرئيس المشارك لمنصة القرم، وهي جهد دبلوماسي دولي يهدف إلى استعادة أوكرانيا شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

وعمل لسنوات مستشارا للزعيم التاريخي لتتار القرم مصطفى دزيميليف. وكان عميروف أيضا جزءاً من وفد أوكرانيا في المفاوضات مع روسيا في الأسابيع الأولى من الحرب، وشارك في محادثات حول إنشاء ممر لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.