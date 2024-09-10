سياسة | عربي | المغرب العربي

بوتين يتطلع لرفع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع الجزائر إلى مستوى نوعي جديد

10 - سبتمبر - 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبون في موسكو في يونيو 2023

حجم الخط
1

الجزائر: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عزمه على مواصلة تطوير التعاون الثنائي البناء مع الجزائر من خلال الجهود المشتركة إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعبين الروسي والجزائري، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس بوتين لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه، رئيسا للجمهورية، مؤكدا أن “انتصاره المقنع في الانتخابات، يدل على مكانته بين مواطنيه”، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الثلاثاء.

وأعرب بوتين، بحسب البيان، عن تطلعه لنقل إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الذي وقع العام الماضي بين الجزائر وروسيا، إلى مستوى نوعي جديد . كما أكد عزمه على مواصلة تطوير التعاون الثنائي البناء من خلال الجهود المشتركة إلى أقصى حد ممكن لصالح الشعبين الروسي والجزائري، من أجل ضمان تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول مجيد لعرجة:
    سبتمبر 11, 2024 الساعة 8:17 م

    يظهر أن الدب الروسي اختبر الجزائر مؤخرا في الساحل و فهم رسالة عمي تبون و عمي شنقريحة سواء كانت روسيا أو أميركا أو الصين …الأمن الجيوسترلتيجي و سيادة الجزائر بكل معانيها خط أحمر. فاغنر يجب ان يرحل من الساحل.

    رد

أخبار ذات صلة

الجزائر تحصل على مقاتلات “سو-57″ الشبحية الروسية لـ”تعزيز تفوقها الجوي في شمال إفريقيا” ـ (فيديو)
13 - فبراير - 2025
وسط “خلاف حول فاغنر”..الجزائر تؤكد من روسيا رفضها للحلول المفروضة من الخارج لإنهاء نزاعات إفريقيا
10 - نوفمبر - 2024
الجزائر وروسيا تبحثان التعاون العسكري والتقني
11 - سبتمبر - 2024
مناورات حربية بحرية بين روسيا والجزائر لتأكيد التعاون العسكري الاستراتيجي بين البلدين
6 - ديسمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية