بوتين يتهم اليهود بتمزيق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

موسكو: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشخاصا بينهم “يهود عرقيون” بتمزيق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال بوتين، في معرض ردّه على سؤال طرح في مؤتمر صحافي إن “هؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون الكنيسة ليسوا ملحدين. إنهم أناس بلا إيمان، لا يؤمنون بالله. حسنا، من الناحية العرقية، كثير منهم يهود، لكنكم لم تروا أيا منهم يزور أي معبد يهودي”.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الحاخام بنحاس جولدشميت، رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، قوله إن وصف بوتين لليهود بهذه الطريقة يمكن أن يكون له عواقب خطيرة.

(وكالات)