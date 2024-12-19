بوتين يتهم اليهود بتمزيق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

موسكو: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشخاصا بينهم “يهود عرقيون” بتمزيق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقال بوتين، في معرض ردّه على سؤال طرح في مؤتمر صحافي إن “هؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون الكنيسة ليسوا ملحدين. إنهم أناس بلا إيمان، لا يؤمنون بالله. حسنا، من الناحية العرقية، كثير منهم يهود، لكنكم لم تروا أيا منهم يزور أي معبد يهودي”.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الحاخام بنحاس جولدشميت، رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، قوله إن وصف بوتين لليهود بهذه الطريقة يمكن أن يكون له عواقب خطيرة.
(وكالات)
الجميع يعرف الحقيقة الخبيثة لليهود ، و لذلك تخلصت أوروبا منهم و نقلتهم إلى فلسطين
ثلث القرآن يتحدث عن بني إسرائيل التحذير الناس من خطرهم وكشف أساليبهم
اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين
أخبث خلق الله على وجه الأرض يدرسون أولادهم منذ نعومة اظافرهم أنهم أفضل الناس والباقي لا معنى له وأن من يقتل غير اليهودي سيدخل الجنة
وقبلها طوعوا الكنيسة الكاثوليكية التي صارت في خدمة أجندة الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الذين هربوا من أوروبا ليسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸😎☝️