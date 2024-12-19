سياسة | دولي | روسيا

بوتين يتهم اليهود بتمزيق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية

19 - ديسمبر - 2024

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موسكو: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشخاصا بينهم “يهود عرقيون” بتمزيق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال بوتين، في معرض ردّه على سؤال طرح في مؤتمر صحافي إن “هؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون الكنيسة ليسوا ملحدين. إنهم أناس بلا إيمان، لا يؤمنون بالله. حسنا، من الناحية العرقية، كثير منهم يهود، لكنكم لم تروا أيا منهم يزور أي معبد يهودي”.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن الحاخام بنحاس جولدشميت، رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين، قوله إن وصف بوتين لليهود بهذه الطريقة يمكن أن يكون له عواقب خطيرة.

(وكالات)

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  1. يقول خبير بالقانون الدولي:
    ديسمبر 19, 2024 الساعة 11:30 م

    الجميع يعرف الحقيقة الخبيثة لليهود ، و لذلك تخلصت أوروبا منهم و نقلتهم إلى فلسطين

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  2. يقول ابو أويس:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 3:08 م

    ثلث القرآن يتحدث عن بني إسرائيل التحذير الناس من خطرهم وكشف أساليبهم

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  3. يقول Majed Abu Jolobarah:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 4:01 م

    اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين

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  4. يقول أم إسراء:
    ديسمبر 20, 2024 الساعة 4:20 م

    أخبث خلق الله على وجه الأرض يدرسون أولادهم منذ نعومة اظافرهم أنهم أفضل الناس والباقي لا معنى له وأن من يقتل غير اليهودي سيدخل الجنة

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  5. يقول فصل الخطاب:
    يناير 31, 2025 الساعة 5:16 م

    وقبلها طوعوا الكنيسة الكاثوليكية التي صارت في خدمة أجندة الصهاينة النازيين الفاشيين المجرمين الذين هربوا من أوروبا ليسرقوا أرض فلسطين من الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان ✌️🇵🇸😎☝️

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