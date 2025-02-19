بوتين يدعو إلى تعزيز “الثقة” مع واشنطن لإيجاد حل للنزاع في أوكرانيا

موسكو: شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تعزيز “الثقة” بين موسكو وواشنطن من أجل إيجاد حلّ للنزاع في أوكرانيا، وذلك في تصريحات الأربعاء غداة لقاء بين وفدين روسي وأمريكي في الرياض.

وقال بوتين في تصريحات بثتها القناة العامة الروسية “من دون تعزيز الثقة بين روسيا والولايات المتحدة، يستحيل حلّ مشكلات عدة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية”.

وأفاد الرئيس الروسي أن أوكرانيا أيضا ستشارك في المفاوضات، وأنه لا أحد يقوم بإقصائها.

وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة اتخذتا الخطوات الأولى للتعاون في ملفات الشرق الأوسط بما فيها سوريا وفلسطين.

وأكد بوتين الأربعاء أن قواته دخلت ليلا الاراضي الاوكرانية انطلاقا من منطقة كورسك، بحسب ما نقلت وكالتا تاس وريا نوفوستي، الأمر الذي يشكل سابقة منذ الانسحاب الروسي من هذه المنطقة في ربيع 2022.

وقال بوتين إن “المعلومة الاخيرة التي وصلتني قبل ساعة فقط هي أن مقاتلي اللواء 810 عبروا هذه الليلة الحدود بين روسيا وأوكرانيا”، موضحا ان هذه القوات أتت من منطقة كورسك الروسية حيث تستمر المعارك منذ الصيف بعد احتلال قوات كييف قسما منها.

(وكالات)