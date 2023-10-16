بوتين يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال اتصالات هاتفية مع قادة دول بالشرق الأوسط

موسكو: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف فوري لإطلاق النار ومراعاة مصالح الفسطينيين خلال الأزمة الحالية في الشرق الأوسط، وذلك في اتصالات هاتفية مع قادة دول المنطقة.

وقال يوري أوشاكوف، مستشار بوتين للسياسة الخارجية، إن الرئيس الروسي تحدث أولا مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والسوري بشار الأسد.

كما أجرى بوتين اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحثا خلاله الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الجانبين استعرضا التحركات الدبلوماسية الجارية لاحتواء الموقف ومنع توسع رقعة العنف والصراع بما يهدد أمن واستقرار المنطقة.

واتفق الرئيسان على أهمية تغليب مسار دعم التهدئة واستعادة الاستقرار الأمني، وأولوية الحرص على حماية المدنيين ومنع استهدافهم، وكذلك خطورة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة.

وأكد بوتين والسيسي ضرورة العمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة، لاسيما استمرار غياب الأفق السياسي لتسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل ودائم، وإقامة الدولة الفلسطينية وفق مرجعيات الشرعية الدولية المتفق عليها.

وتحدث بوتين للتليفزيون اليوم الاثنين قائلا إنه يجب حسم القضايا الإنسانية في الصراع. وأشار إلى أن العديد من المواطنين الروس يعيشون في المنطقة.

(د ب أ)