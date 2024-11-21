بوتين يرسل هدية لشعب كوريا الشمالية.. حيوانات وطيور- (صور)

أسد أفريقي هدية من بوتين في حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية

موسكو: قالت الحكومة الروسية إنها قامت بنقل أكثر من 70 حيوانا من حديقة حيوان في موسكو، بينها أسد أفريقي ودبان بنيان، إلى حديقة حيوان في بيونغ يانغ عاصمة كوريا الشمالية.

وذكرت الحكومة أن الحيوانات “هدية من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين إلى الشعب الكوري”.

وأشرف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف على عملية نقل الحيوانات التي تمت بطائرة إلى حديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية. ورافق الحيوانات في الرحلة أطباء بيطريون من حديقة حيوان موسكو.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس إنها تلقت حيوانات نادرة كهدايا من بوتين.

وتبرعت روسيا في شهر أبريل/ نيسان بطيور مثل النسور والكركي والببغاوات لحديقة حيوان بيونغ يانغ المركزية.

وتوطدت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ منذ زيارة بوتين لكوريا الشمالية في يونيو/ حزيران وإبرام معاهدة مع الزعيم كيم جونغ أون.

وأهدى كيم بوتين زوجا من كلاب بونغسان، وهي سلالة محلية، خلال تلك الزيارة.

(رويترز)