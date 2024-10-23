سياسة | دولي | روسيا

بوتين يرى أن قمة بريكس في روسيا تشهد تشكيل “نظام عالمي متعدد الأقطاب”

23 - أكتوبر - 2024

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قازان: رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، أن قمة دول مجموعة بريكس التي تستضيفها بلاده تشهد تشكيل “نظام عالمي متعدد الأقطاب”، مؤكدا رغبة موسكو في مواجهة “الهيمنة” الغربية.

وقال بوتين في كلمة أمام زعماء دول تتقدمها الصين والهند خلال الافتتاح الرسمي للقمة، إن “مسار تشكيل نظام عالمي متعدد القطب جارٍ حاليا، وهو مسار دينامي ولا رجعة فيه”.

واقترح الرئيس الروسي إنشاء بورصة مخصصة لتداول الحبوب بين دول مجموعة بريكس مع إمكانية توسيعها لاحقا لتشمل سلعا رئيسية أخرى.

وأوضح “دول بريكس من أكبر منتجي الحبوب والبقول والبذور الزيتية في العالم. ولذلك، اقتراحنا إنشاء بورصة لتداول الحبوب بين أعضاء المجموعة”.

وذكر بوتين أن البورصة “ستساهم في جعل مؤشرات أسعار المنتجات والمواد الخام أكثر عدلا ويمكن التنبؤ بها نظرا لأهميتها في ضمان الأمن الغذائي”.

وتابع قائلا “تنفيذ هذه المبادرة سيساهم في حماية الأسواق المحلية من التدخلات الخارجية السلبية والمضاربة ومحاولات إحداث نقص غذائي غير حقيقي”.

واقترح أيضا إنشاء منصة منفصلة لتداول المعادن النفيسة والألماس.

وأشار بوتين في كلمته أيضا إلى إنشاء منصة استثمارية لمجموعة بريكس لتسهل الاستثمارات المتبادلة بين دول المجموعة مع إمكانية استخدامها أيضا في دول أخرى في الجنوب العالمي.

(وكالات)

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  1. يقول Teppoun la rondelle:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 9:43 ص

    لماذا رفضتمونتا رغم أننا أودعنى أكثر من مليار دولار والشعب الجزائري في أمس الحاجة لهاته الأموال

    رد
  2. يقول محمد الجزائري:
    أكتوبر 23, 2024 الساعة 10:43 ص

    اكبر خطأ استراتيجي ارتكبه زعماء البريكس هو قبولهم لانظمام الامارات لمنظمتهم…!!!؟

    رد

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