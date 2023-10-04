بوتين يزور قرغيزستان في أول رحلة إلى الخارج منذ مذكرة التوقيف بحقه من الجنائية الدولية

بشكيك: يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرغيزستان، الأسبوع المقبل، حسبما أعلنت السلطات في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، الأربعاء، في أول رحلة له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

لم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة، ومقرها لاهاي، مذكرة التوقيف، في آذار/مارس، على خلفية الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء القرغيزية كابار نقلاً عن مسؤول في المكتب الرئاسي أنه “بدعوة من رئيس قرغيزستان صدير جباروف، سيقوم رئيس الاتحاد الروسي، في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بزيارة رسمية لبلادنا”.

ذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين سيزور قاعدة جوية روسية في مدينة كانت بشرق العاصمة بشكيك، في الذكرى العشرين لافتتاحها.

نادراً ما غادر الرئيس الروسي بلاده، منذ إطلاق هجوم عسكري واسع النطاق ضد أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022.

غادر إلى الخارج آخر مرة في كانون الأول/ديسمبر، حين زار قرغيزستان وبيلاروس المجاورة لموسكو.

لم تصادق قرغيزستان على اتفاقية روما، التي ترغم الدول الأعضاء بالالتزام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

منذ آذار/مارس، يفترض أن يقوم أعضاء المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس الروسي في حال دخل أراضيهم.

لم يحضر بوتين قمة بريكس التي استضافتها جنوب افريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، في تموز/يوليو.

والثلاثاء، وافق البرلمان في أرمينيا على خطوة مهمة نحو الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما أثار غضب موسكو.

(أ ف ب)