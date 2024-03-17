بوتين يستعد لإحكام قبضته على روسيا واحتجاج رمزي للمعارضة في الانتخابات

موسكو: يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحكام قبضته على السلطة اليوم الأحد في انتخابات رئاسية من المؤكد أنه سيحقق فيها فوزا ساحقا، على الرغم من أن بعض المعارضين نظموا احتجاجا رمزيا على حكمه ظهر اليوم في مراكز اقتراع.

وسيصبح بوتين، الذي يتولى السلطة سواء في منصب الرئيس أو رئيس الوزراء منذ عام 1999، حال فوزه بفترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات، الحاكم الأطول بقاء في حكم روسيا منذ أكثر من 200 عام حال إكماله تلك الفترة.

وتأتي الانتخابات بعد ما يزيد قليلا على عامين من بداية أعنف صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والذي أشعله بوتين عندما أمر بغزو أوكرانيا فيما وصفها بأنها “عملية عسكرية خاصة”.

وخيمت الحرب على عملية التصويت في الانتخابات التي تجرى على مدى ثلاثة أيام تنتهي اليوم الأحد، إذ شنت أوكرانيا هجمات متكررة خلال الأيام القليلة الماضية على مصافي نفط في روسيا بطائرات مسيرة، وقصفت مناطق روسية، وسعت إلى اختراق الحدود الروسية بالاستعانة بقوات موالية لكييف، في خطوة قال بوتين إنها لن تمر دون عقاب.

وفي حين أن إعادة انتخاب بوتين ليست موضع شك؛ نظرا لعدم وجود أي منافسة ملموسة من المرشحين الآخرين، يرغب بوتين في إظهار أنه يحظى بدعم ساحق من الروس.

ويسعى الكرملين إلى تسجيل نسبة إقبال عالية. وقبل عدة ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة 1800 بتوقيت غرينتش، تجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات على مستوى البلاد مستويات عام 2018 البالغة 67.5 بالمئة.

ودعا مؤيدو أبرز معارضي بوتين، الراحل أليكسي نافالني الذي توفي في فبراير/ شباط الماضي، الناخبين إلى المشاركة في احتجاج تحت شعار “الظهيرة ضد بوتين” لإظهار معارضتهم لزعيم يتهمونه بالفساد والاستبداد.

وقالت يوليا، أرملة نافالني في رسالة إلى حشد في بودابست يوم 15 مارس/ آذار: “كان أليكسي يناضل من أجل أمور بسيطة للغاية هي حرية التعبير وانتخابات نزيهة والديمقراطية وحقنا في العيش دون فساد وحروب”.

وأضافت: “بوتين ليس روسيا، وروسيا ليست بوتين”.

ولم تتوفر إحصاءات مستقلة حول عدد الناخبين الروس البالغ عددهم 114 مليونا الذين خرجوا عند الظهيرة لإظهار معارضتهم لبوتين، وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية شملت عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والأمن.

ولوحظت زيادة طفيفة في تدفق الناخبين، لا سيما الشباب، في وقت الظهيرة ببعض مراكز الاقتراع في موسكو ويكاترينبرغ، إذ تشكلت طوابير تضم عدة مئات من الأشخاص. وقال البعض إنهم كانوا يحتجون رغم عدم وجود علامات واضحة تميزهم عن الناخبين العاديين.

وقدّر ليونيد فولكوف، مساعد نافالني المنفي الذي تعرض لهجوم بمطرقة الأسبوع الماضي في فيلنيوس، أن مئات الآلاف من الأشخاص توجهوا إلى مراكز الاقتراع في موسكو وسان بطرسبرغ ويكاترينبرغ ومدن أخرى.

ووقف مئات الروس في طابور وقت الظهيرة في مراكز الاقتراع في البعثات الدبلوماسية الروسية في مختلف الدول، بدءا من أستراليا واليابان وصولا إلى أرمينيا وكازاخستان وجورجيا.

وحدثت وقائع متفرقة للاحتجاج خلال اليومين الماضيين، إذ أشعل بعض الروس النار في أكشاك التصويت وسكبوا صبغة ملونة في صناديق الاقتراع، مما أثار غضب المسؤولين الروس الذين وصفوا مرتكبي هذه الأفعال بالأوغاد والخونة. ونشر معارضون بعض صور بطاقات الاقتراع التي رسمت عليها شعارات مسيئة لبوتين.

لكن وفاة نافالني تركت المعارضة المتناثرة محرومة من أقوى زعيم لها، كما أن شخصيات المعارضة الرئيسية الأخرى خارج البلاد أو في السجن أو توفوا.

وتجرى أيضا عملية التصويت في شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو من أوكرانيا عام 2014، وما تسميها موسكو “بالأراضي الجديدة”، وهي أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها بشكل جزئي وأعلنت السيادة عليها منذ عام 2022. وتعتبر كييف أن الانتخابات التي تجري في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو غير قانونية وباطلة.

(رويترز)