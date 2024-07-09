بوتين يستقبل رئيس الوزراء الهندي في موسكو

موسكو: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين خلال اللقاء، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده والهند زادت بنسبة 66 بالمئة خلال العام الماضي.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين موسكو ونيودلهي زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار بوتين إلى التعاون الوثيق بين البلدين في العديد من المحافل والمنظمات الدولية المختلفة.

من جانبه قال مودي العالم يواجه تحديات ومخاطر مختلفة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

وأضاف أن الصواريخ والقذائف لم تجدي نفعا في حل المشاكل الدولية العالقة، مشددا على وجوب إقامة الحوار البناء لإنهاء الأزمات.وقال إن البلدين سيواصلان تطوير علاقاتهما وتحقيق أهداف جديدة.

وأضاف مودي: “اقول بثقة، استنادا إلى تجربتنا السابقة، إننا سنعمل معا في المستقبل، وسنعمق كافة جوانب تعاوننا ونحقق أهدافا جديدة”، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

ووجه مودي الشكر لبوتين على ترحيبه الحار وعلى تهنئته بالفوز بالانتخابات التي جرت في الهند في حزيران /يونيو الماضي.

وقال مودي: “لقد حققنا فوزا غير مسبوق في الانتخابات الهندية، واشكركم على تهنئتنا بالفوز. وأنتم كذلك فزتم بالانتخابات في آذار/مارس الماضي وأهنئكم مجددا على ذلك”.

(وكالات)