بوتين يستقبل وزير الخارجية السوري في الكرملين- (فيديو)

موسكو: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في الكرملين بالعاصمة موسكو.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، إن “الرئيس بوتين يستقبل الشيباني والوفد المرافق له في الكرملين”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت “سانا” بأن الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة حسين سلامة، التقوا وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف في موسكو.

وذكرت الوكالة أن الجانبين “بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا العسكرية المشتركة، بما بخدم العلاقات السورية الروسية”.

أيضا، التقى الشيباني بوقت سابق اليوم نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وفي مؤتمر صحافي معه، أعلن الشيباني الاتفاق مع موسكو على تشكيل لجنتين لإعادة النظر في جميع الاتفاقيات السابقة مع نظام بشار الأسد المخلوع وإعادة تقييمها بما يصب في مصلحة السوريين.

وشدد على أن “العلاقة بين روسيا وسوريا تاريخية ونريدها أن تكون في مسارها الصحيح”.

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يجيب على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو.#سوريا#روسيا#سانا pic.twitter.com/N6XgxVDeNi — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@Sana__gov) July 31, 2025

ووصل الشيباني والوفد المرافق له، الخميس، إلى موسكو في أول زيارة رسمية لمسؤول في الحكومة السورية منذ الإطاحة بنظام الأسد، وذلك بدعوة من لافروف.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

(الأناضول)