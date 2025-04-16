بوتين يشيد بإيلون ماسك ويقارنه ببطل برنامج الفضاء السوفييتي

موسكو: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بالملياردير إيلون ماسك، قائلا لطلاب جامعيين إنه يضاهي مهندس الصواريخ السوفييتية الأسطوري سيرغي كوروليف.

وجاءت تعليقات بوتين وسط تقارب بين روسيا والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي يعد ماسك، مؤسس شركة سبايس اكس، أحد أركانها.

وقال الرئيس الروسي للطلاب خلال زيارته جامعة بومان المختصة بالعلوم والهندسة في موسكو، “كما تعلمون، هناك رجل (…) يعيش في الولايات المتحدة (…) ماسك، يمكن القول، إنه يهذي بالمريخ”.

أضاف “هذا هو نوع الأشخاص الذين نادرا ما يظهرون بين البشر، ويكونون مسكونين بفكرة ما”.

وتابع “إذا كان الأمر يبدو مذهلا حتى اليوم، فإن مثل هذه الأفكار غالبا ما تؤتي ثمارها بعد فترة. مثلما ظهرت أفكار كوروليف، وسائر روادنا، في الوقت المناسب”.

يعد كوروليف أب برنامج الفضاء السوفييتي، حيث طوّر أول قمر اصطناعي باسم “سبوتنيك” وكذلك “فوستوك 1” الذي حمل رائد الفضاء الأول يوري غاغارين إلى الفضاء في عام 1961.

وماسك، أغنى رجل في العالم وأكثر مستشاري ترامب نفوذا، هو رئيس شركة “سبايس اكس” التي تطلق صواريخ وكالة ناسا وتملك شبكة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية.

وكان ماسك من أبرز منتقدي أوكرانيا التي تحاول منذ ثلاث سنوات صد هجوم روسيا.

واتهم ماسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي بالرغبة في “حرب تدوم إلى الأبد”، وفي شباط/فبراير قال إن كييف مضت “بعيدا جدا” في هذه الحرب.

(أ ف ب)