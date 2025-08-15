بوتين يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا قبل قمة الجمعة في ألاسكا

لندن: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من شن موسكو غزوها، بينما يستعد الزعيمان لقمة محورية بين الولايات المتحدة وروسيا يوم الجمعة في ألاسكا.

وفي أعقاب اجتماع يوم الخميس مع كبار المسؤولين الحكوميين حول القمة، قال بوتين في مقطع فيديو قصير نشره الكرملين إن إدارة ترامب تبذل “جهودا حيوية وصادقة لوقف الأعمال العدائية” و”للتوصل إلى اتفاقيات تهم جميع الأطراف المعنية”.

وأشار بوتين أيضا إلى أنه يمكن التوصل إلى “شروط طويلة الأجل للسلام بين بلدينا، وفي أوروبا، وفي العالم ككل”، بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن السيطرة على الأسلحة النووية.

وفي واشنطن، قال ترامب إن هناك فرصة بنسبة 25% لفشل القمة، لكنه أشار أيضا إلى إمكانية إحضار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا لعقد اجتماع ثلاثي لاحق إذا ما نجح الاجتماع الثنائي مع بوتين.

وفي مقابلة إذاعية مع فوكس نيوز، قال ترامب أيضا إنه قد يكون على استعداد للبقاء في ألاسكا لفترة أطول، اعتمادا على ما سيحدث مع بوتين.

وفي الوقت ذاته، عمل زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون لضمان أخذ مصالحهم في الاعتبار عندما يلتقي ترامب وبوتين في أنكوراج.

(ا ب)