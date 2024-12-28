سياسة | دولي | روسيا

بوتين يصادق على قانون يمهد لشطب “طالبان” من لائحة الإرهاب

28 - ديسمبر - 2024

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موسكو: صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على قانون يضع آلية لتعليق الحظر على أنشطة أي منظمة إرهابية، ويمهد الطريق لشطب اسم حركة “طالبان” من لائحة الإرهاب.

والقانون الذي وقعه بوتين، والمنشور على الموقع الإلكتروني الرسمي للكرملين الخاص بالوثائق القانونية، لا يتضمن اسم أي تنظيم إرهابي.

ويسمح القانون الجديد بقرار قضائي، بتعليق الحظر المفروض على عمل منظمة إرهابية ما لفترة مؤقتة.

وبرر القانون الحاجة إلى تعديل القوانين الحالية، بإمكانية نشوء وضع جديد يمكن فيه لتنظيم ما مدرج في قائمة المنظمات الإرهابية أن يتوقف عن أنشطته الرامية إلى تشجيع الإرهاب أو شرعنته أو دعمه، أو أن يتوقف عن ارتكاب جرائم إرهابية.

وتم تفسير القانون الجديد على أنه يمهد الطريق لإزالة حركة طالبان من قائمة الإرهاب، وقد يتيح رفع “هيئة تحرير الشام” في سوريا من القائمة في المستقبل.

وأُدرجت حركة طالبان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في البلاد بقرار من المحكمة العليا الروسية عام 2003.

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان، زامير كابولوف، قدم مقترحا إلى الكرملين لشطب اسم طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية.

على إثر ذلك، رحبت الحكومة المؤقتة في أفغانستان بمبادرة روسيا لشطب اسم طالبان من القائمة المذكورة.

(الأناضول)

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