سياسة | دولي | روسيا

بوتين يصدر قانونا لمصادرة أصول منتقدي الجيش

14 - فبراير - 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

حجم الخط
0

موسكو: أصدر الرئيس فلاديمير بوتين الأربعاء قانونا يهدف إلى مصادرة أموال وممتلكات أشخاص مدانين بنشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي، في مثال جديد على القمع الذي يستهدف منتقدي الغزو الروسي لأوكرانيا بعد عامين من بدايته.

صنفت موسكو الانتقادات الموجهة إلى الجيش على أنها مخالفة للقانون بعد وقت قصير من شن هجومها على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022.

وجرى التصويت على النص الجديد الذي اعتمد نهاية كانون الثاني/ يناير في مجلس الدوما، ثم مطلع شباط في مجلس الاتحاد.

ونشرت السلطات الروسية الأربعاء المرسوم الرئاسي الذي وقعه فلاديمير بوتين.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذا القانون الجديد لا يمكن مقارنته “بتاتا” بالقوانين التي كانت سارية خلال الحقبة السوفياتية.

وأضاف لوسائل إعلام “ستتاح لنا الفرصة لتقييم تطبيق القانون. لكننا نعتبر أن المخاوف التي أعرب عنها بشكل مسبق لا أساس لها”.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين لدى تقديم هذا النص للنواب إن هذا القانون “يتعلق بالفاسدين” مشيرا إلى أن “هذا القرار سيسمح بمعاقبة من يعمل ضد وطنه (…) ومصادرة ممتلكاته وأمواله”.

في الواقع، لا ينص القانون بوضوح على مصادرة كل ممتلكات الشخص المدان بل تلك “المستخدمة أو المخصصة” لتمويل النشاطات “الإجرامية”، وهي مصطلحات مبهمة.

وبموجب النص، يُسمح للقضاء بسحب كل الأوسمة الفخرية من المدانين بالترويج لـ”معلومات كاذبة”.

وأقرت موسكو قانونا عند بدء النزاع في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير، يعاقب على انتقاد الجيش. ويقضي بند في هذا القانون بفرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 15 عاما على المدانين بتهمة نشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

روسيا تعلن عن هجمات أوكرانية على القرم وزيلينسكي يتعهد بحشد الدعم- (فيديوهات)
16 - ديسمبر - 2023
بوتين يصدر مرسوما لزيادة عديد الجيش الروسي بنسبة 15 في المئة
1 - ديسمبر - 2023
روسيا تبدأ في تجنيد النساء من أجل القيام بمهام قتالية في الحرب ضد أوكرانيا
24 - أكتوبر - 2023
بوتين: الجيش الروسي “يحسّن مواقعه” على الجبهة بما في ذلك حول أفدييفكا
15 - أكتوبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية