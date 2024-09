بوتين يصل إلى أبوظبي في إطار جولة نادرة للشرق الأوسط بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

أبوظبي: وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، اليوم الأربعاء، بحسب وسائل إعلام روسية، في المحطة الأولى من زيارة تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وموضوع النفط.

وقالت وكالة أبناء “ريا نوفوستي” الحكومية، على حسابها على “تلغرام”: “هبطت طائرة بوتين في أبوظبي”. وأفاد الكرملين أن الرئيس الروسي سيتناول خصوصاً “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، فضلاً عن خفض إنتاج النفط في إطار تحالف أوبك+ الذي تنتمي إليه روسيا.

وأشار الكرملين إلى أن بوتين سيلتقي في الإمارات الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، للبحث في سبل التعاون والوضع في الشرق الأوسط، في وقت تدور حرب شرسة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس”.

