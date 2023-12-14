بوتين يعتبر أن “كارثة” غزة لا تُقارن بأوكرانيا

موسكو: وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الوضع في قطاع غزة بـ”كارثة” تتكشف على نطاق لا يمكن مقارنته بالنزاع في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بوتين الذي حافظت حكومته على علاقاتها مع حماس وإسرائيل، خلال مؤتمر صحافي في موسكو مع اقتراب تدخله العسكري الشامل ضد كييف من إنهاء عامه الثاني.

وقال “الجميع هنا وفي أنحاء العالم يمكن أن يروا وينظروا إلى العملية العسكرية الخاصة وإلى ما يحدث في غزة ويشعروا بالفرق” مستخدما تسمية الكرملين للحرب في أوكرانيا.

أضاف “لكن لا يوجد شيء مثل هذا في أوكرانيا”.

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفر عن مقتل حوالى 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 240 آخرين رهائن.

وتردّ إسرائيل بحملة برية وقصف كثيف للقطاع أدى إلى استشهاد أكثر من 18600 شخص في غزة، معظمهم أيضا من المدنيين، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

ومنذ شباط/فبراير 2022 تستهدف روسيا بشكل ممنهج مدنا روسية بصواريخ ومسيّرات، واحتلت مساحات واسعة من جنوب وشرق أوكرانيا في أعقاب معارك شرسة.

وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 100,000 مدني قتلوا في أوكرانيا محذرة من احتمال أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير.

(وكالات)