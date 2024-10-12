بوتين يعزز العلاقات مع الرئيس الإيراني خلال اجتماع في تركمانستان

موسكو: أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة في تركمانستان، حيث أشاد الزعيمان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشابه وجهات النظر بشأن القضايا الدولية، وهو التفاهم الذي تتابعه الولايات المتحدة الأمريكية بقلق.

ويحرص بوتين على توطيد العلاقات مع ما يسميه شرق العالم وجنوبه، مقابل خلافه مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب حرب أوكرانيا التي يعدّها جزءا من صراع وجودي أوسع مع الغرب الذي يصفه بالمتغطرس والأناني.

وأفادت وكالة الإعلام الروسي (ريا) بأن بوتين دعا نظيره الإيراني إلى زيارة رسمية لروسيا، وبأن بزشكيان قبل الدعوة.

وتستضيف روسيا قمة دول البريكس في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن بزشكيان قوله لبوتين: “تتوطد اتصالاتنا يوما بعد يوم وتصبح أكثر قوة على الصعيد الاقتصادي والثقافي”.

وأضاف “يجب تسريع التوجهات المتزايدة للتعاون بين إيران وروسيا لتعزيز هذه العلاقات، في ظل توافر إرادة كبيرة لدى قادة البلدين”.

وفي تقرير لاحق من دبي، نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن الرئيس الإيراني، في مقطع مصور أصدره مكتبه، قوله إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في عدد من المجالات.

ونقلت الوكالة عنه قوله “محادثاتنا مع الرئيس الروسي استمرت نحو ساعة، وتحدثنا مجددا عن الاتفاقيات التي توصلنا إليها”.

وأوضح “أجرينا محادثات بناءة واتفقنا على تسريع إنجاز المشروعات في قطاعات الغاز وبناء الطرق والسكك الحديدية وتحلية المياه، وغيرها من المشروعات المرتبطة بالطاقة والبتروكيماويات والكهرباء”.

وتعهد بزشكيان الشهر الماضي بتوطيد العلاقات مع روسيا في مواجهة العقوبات الغربية. وأعلن البلدان أنهما على وشك توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية. وعبر بزشكيان الجمعة عن أمله في أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية خلال قمة البريكس في روسيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتتابع الولايات المتحدة العلاقات المتنامية بين روسيا وإيران بقلق، واتهمت إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في حرب أوكرانيا، وهو ما تنفيه طهران.

بوتين: نظام عالمي جديد

,تقول روسيا إن أطر تعاونها مع إيران تتوسع في جميع المجالات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بوتين قوله لنظيره الإيراني بزشكيان على هامش المؤتمر في عشق أباد عاصمة تركمانستان: “نتعاون معا عن كثب على الصعيد الدولي، وتقييماتنا للأحداث الجارية عادة ما تكون متقاربة للغاية”.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا)، فإن بزشكيان أشار إلى أن إيران وروسيا تتمتعان بقدرات هائلة للتكامل معا، ما يمكنهما من مساعدة بعضهما البعض. ونقلت عنه قوله للرئيس الروسي “مواقفنا في العالم متقاربة من بعضها البعض، أكثر من تقاربها مع الدول الأخرى”.

وقال الرئيس الإيراني في وقت سابق إن إسرائيل “يجب أن تتوقف عن قتل الأبرياء”، وإن ما تفعله في الشرق الأوسط هو بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتنتقد روسيا إسرائيل أيضا لقصفها مناطق مدنية.

ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله لبزشكيان إن العلاقات الاقتصادية بين موسكو وطهران تتطور.

وفي تصريحات أصدرها الكرملين في وقت سابق الجمعة، قال بوتين في المؤتمر إن نظاما عالميا جديدا يتشكل، وإن مراكز جديدة للنمو الاقتصادي والنفوذ المالي والسياسي آخذة في الظهور.

وأضاف بأن روسيا تدعم “أوسع نقاش دولي ممكن” بشأن العالم متعدد الأقطاب الذي يتشكل، وتفتح أبواب الحوار في العديد من المحافل المختلفة من بينها رابطة الدول المستقلة، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس.

(رويترز)