بوتين يعقد محادثات غير رسمية مع رئيس الوزراء الهندي مودي

موسكو: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين ورافقه في جولة حول مقر إقامته خارج موسكو قبل المحادثات الرسمية المقررة في الكرملين غدا الثلاثاء.

ووفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء الرسمية، عانق بوتين مودي لدى استقباله في منزله في نوفو أوجاريوفو ورحب به باعتباره “صديقا عزيزا”، وقال إنه “سعيد جدا” لرؤيته.

ونقلت تاس عن بوتين قوله “محادثاتنا الرسمية ستعقد غدا، بينما يمكننا اليوم في هذه الأجواء المريحة والهادئة مناقشة نفس القضايا، ولكن بشكل غير رسمي”.

وقدم الرئيس الروسي لمودي، الذي يقوم بأول زيارة له لروسيا منذ خمس سنوات، الشاي والفواكه والحلويات واصطحبه في جولة في الأراضي على متن عربة صغيرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة مودي لموسكو وعلاقة الهند مع روسيا وسط الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا تثير مخاوف.

ورفضت الهند، التي تحظى بعلاقة وثيقة مع موسكو على مدى عقود من الزمن، إدانة روسيا بسبب الحرب، ودعت بدلا من ذلك إلى إنهاء الصراع من خلال الحوار والدبلوماسية.

وقالت وكالات الأنباء الروسية الرسمية إن بوتين ومودي زارا الإسطبل الملحق بمقر إقامة الرئيس وشاهدا عرضا للخيول.

وقال مسؤول هندي كبير الأسبوع الماضي إن من أهم أولويات مودي خلال زيارته لموسكو إصلاح الاختلالات التجارية للهند مع روسيا والإفراج عن هنود انخرطوا في القتال خلال الحرب على أوكرانيا.

وزادت الهند، التي تربطها علاقات بموسكو منذ الحقبة السوفيتية، مشترياتها من النفط الروسي الرخيص إلى مستويات قياسية.

(رويترز)