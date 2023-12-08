بوتين يعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

موسكو: ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه سيرشح نفسه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وأضافت تاس أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.

وقال الضابط في الجيش الروسي اللفتنانت كولونيل أرتيوم جوغا “نحن سعداء جدا لأن الرئيس استجاب لطلبنا الترشح”، على ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية.

لكن بوتين لم يعلن رسميا بعد عزمه على خوض الانتخابات المقررة بين 15 و17 آذار/مارس العام المقبل.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو إن “رئيسنا لم يتجنب قط ولا يتجنب اتخاذ القرارات المسؤولة”.

وأضافت “واليوم أكد ذلك مرة أخرى. أكد ذلك في لحظة خيار تاريخي وتحد تاريخي”.

يقول محللون إن بوتين لن يواجه أي منافسين رئيسيين، ومن المرجح أن يسعى للحصول على أكبر تفويض ممكن لطمس الخلاف الداخلي بشأن النزاع في أوكرانيا.

(وكالات)