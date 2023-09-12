سياسة | دولي | روسيا

بوتين يعلن عن إنتاج سلاح “غير مسبوق” يضمن أمن أي بلد

منذ ساعة واحدة

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 موسكو: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، أن روسيا تعمل على تصنيع سلاح بخواص فيزيائية متميزة وباستطاعته ضمان الأمن في أي بلد.

 وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء أن بوتين قال ، خلال لقائه مع منسقي الجلسات في منتدى “الشرق الاقتصادي” المنعقد في مدينة فلاديفوستوك، الواقعة أقصى شرق روسيا “إذا نظرنا إلى قطاع الأمن، فإن الأسلحة المصممة بناءً على ميزات فيزيائية جديدة ستضمن أمن أي بلد في المستقبل القريب، وإننا نفهم جيدا هذا الشيء ونعمل على تحقيقه”.

 ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 أيلول/ سبتمبر الجاري  ، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الاتحادية.

قضايا ترامب الجنائية “اضطهاد ذا دوافع سياسية”

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن نظيره الأمريكي السابق دونالد ترامب ضحية “اضطهاد ذي دوافع سياسية” على خلفية ترشّحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية للعام 2024 في مواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وقال بوتين خلال المنتدى الاقتصادي الشرقي “إنه اضطهاد ذو دوافع سياسية من جانب منافسه”، معتبرًا أن ذلك يعكس “تعفّن النظام الأمريكي”.

(وكالات)

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