سياسة | دولي | روسيا

بوتين يعين ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا لواشنطن

6 - مارس - 2025

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موسكو: عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الدبلوماسي المخضرم ألكسندر دارتشييف سفيرا جديدا إلى الولايات المتحدة ليقود عملية التقارب معها والتي أذهلت أوكرانيا وحلفاء واشنطن الأوروبيين.

ويرأس دارتشييف (64 عاما) حاليا إدارة أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية. وكان قد قضى فترتين طويلتين في سفارة روسيا في واشنطن، وعمل سفيرا لبلاده لدى كندا بين عامي 2014 و2021.

وقالت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي إن واشنطن أعطتها الضوء الأخضر لتعيين دارتشييف خلال اجتماع بين مسؤولين روس وأمريكيين في تركيا.

كان الاجتماع، الذي استمر ست ساعات في إسطنبول يوم الخميس الماضي، أحدث علامة على ذوبان الجليد بين البلدين وناقش الوفدان الأمريكي والروسي خلاله سبل إعادة تشغيل سفارتيهما في موسكو وواشنطن بشكل طبيعي.

وغير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة بلاده السابقة بشأن الحرب في أوكرانيا تماما، إذ أطلق محادثات ثنائية مع روسيا وأوقف المساعدات العسكرية لكييف بعد سجال مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي.

وكانت هناك مجموعة من الخلافات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الموظفين وممتلكات السفارتين خلال السنوات القليلة الماضية، وتقول روسيا إنها أدت إلى توتر العلاقات.

ولا سفير لروسيا في الولايات المتحدة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما ترك السفير السابق أناتولي أنتونوف منصبه هناك.

(رويترز)

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