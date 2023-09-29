بوتين يعين قائدا سابقا في “فاغنر” ليترأس وحدات المتطوعين بأوكرانيا

موسكو: عيّن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أحد كبار القادة السابقين في مجموعة فاغنر العسكرية، مسؤولا عن وحدات المقاتلين المتطوعين في أوكرانيا.

والتقى بوتين مع أندريه تروشيف، ونائب وزير الدفاع، يونس بك يفكوروف، لبحث الوحدات والدعم الاجتماعي للمقاتلين، طبقا لنص تم نشره على الموقع الإلكتروني للكرملين اليوم الجمعة. وقال بوتين إن مجموعات المتطوعين ستنفذ “مختلف المهام القتالية، أولا، بالطبع، في منطقة العمليات العسكرية الخاصة”، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم.

وتحرك الكرملين لمنح وزارة الدفاع السيطرة على مجموعة “فاغنر” وعملياتها مترامية الأطراف، في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، بعد أن قُتل زعيم المجموعة يفغيني بريغوجين، والكثير من قادته الكبار في تحطم طائرة الشهر الماضي.

وكان يفكوروف قد زار العديد من الدول الأفريقية هذا الشهر. وبعد أيام من انتهاء تمرد “فاغنر”، التقى بوتين مع بريغوجين وكبار مساعديه وعرض عليهم مواصلة القتال، تحت قيادة تروشيف، الذي أشار إليه بعلامة النداء “سيدوي” أو “صاحب الشعر الرمادي”، حسب صحيفة “كوميرسانت”.

(د ب أ)