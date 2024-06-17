سياسة | دولي

بوتين يقول إن كوريا الشمالية “تدعم بقوة” العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا

17 - يونيو - 2024

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سول:  أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء عن دعمه الكامل لحليفته كوريا الشمالية في مقال له نشرته وسائل إعلام كورية شمالية، مسلطا الضوء على دعم بيونغ يانع القوي لحرب موسكو في اوكرانيا.

وقال بوتين في المقال الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قبيل زيارة نادرة يقوم بها لبيونغ يانغ “نحن نقدر عاليا أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) تدعم بقوة العمليات العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في أوكرانيا”، مضيفا أن البلدين يعملان على توسيع “تعاونهما المتبادل والمتساوي”.

(رويترز)

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